Da tre sere, tre borghi hanno ospitato le Notti del Vino, un evento organizzato dall’associazione Città del Vino e dal Comune. La manifestazione si svolge dal 31 luglio al 2 agosto, coinvolgendo Casanova, Terricciola e Soiana. Durante le serate, il vino è stato il tema centrale, con vari appuntamenti culturali e di intrattenimento.

Il vino come filo conduttore, i borghi come palcoscenico e la cultura come protagonista. A Terricciola tornano le Notti del Vino, il format promosso dall’associazione Città del Vino e organizzato dal Comune, pronto ad animare Casanova, Terricciola e Soiana dal 31 luglio al 2 agosto con un ricco calendario di appuntamenti. L’edizione 2026 prenderà il via il 31 luglio da Casanova, dove storia, musica ed eccellenze enogastronomiche si intrecceranno in una serata dedicata alla valorizzazione del territorio. Si comincerà alle 19 con una visita guidata tra le vie del borgo, seguita alle 19.30 dal concerto degli ensemble del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, diretti dal maestro Stefano Guidi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Tre sere, tre borghi, un solo brindisi. Si accendono le Notti del Vino

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