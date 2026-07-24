Da dopo Expo 2015 si registra un aumento del turismo tra Monza e Como, anche in estate. Le stagioni di punta sono aprile, giugno, settembre e ottobre, legate a eventi di business a Milano. Tuttavia, la presenza di visitatori si è estesa anche a luglio e agosto, tradizionalmente considerati bassa stagione. La strada scelta è quella di un’offerta aperta anche in estate, coinvolgendo vip e piloti, che partecipano a eventi e iniziative durante questi mesi.

Da dopo Expo 2015 si è avviato un movimento turistico che tocca Monza e Como, in alternativa a Milano. L’alta stagione è tra aprile e giugno e a settembre-ottobre, legata ai grandi eventi di business di Milano, ma ha preso vita anche quella che un tempo era la bassa stagione estiva di luglio e agosto. "Da quattro anni, teniamo aperto tutto agosto", conferma Francesco Nardi, general manager dell’Hotel de La Ville, inclusi da The Independent, quotidiano britannico online, nell’articolo “Go outside of the ordinary with these incredible travel experiences and providers“, una selezione internazionale di destinazioni ed esperienze per chi cerca soggiorni fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra vip e piloti: "Siamo aperti anche in estate"

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