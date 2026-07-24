Tra cifre folli e telenovele la Serie A fatica | la strategia del Milan è l' unica vera eccezione

Da pianetamilan.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato estivo di calcio si caratterizza per trasferimenti da milioni di euro, anche per giocatori con scarse prestazioni nell’ultima stagione. La Serie A mostra difficoltà a mantenere stabilità, con poche eccezioni. L’unica squadra a muoversi con una strategia consolidata è il Milan, che ha effettuato acquisti mirati senza ricorrere a cifre eccessive. Le operazioni restano concentrate su trasferimenti di alto valore anche per calciatori con risultati limitati.

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È un mercato sempre più pazzo: la sessione estiva che stiamo vivendo è caratterizzata da colpi milionari e cifre importantissime anche per giocatori che non hanno dimostrato molto nella stagione passata. In tutto questo la Serie A fatica tremendamente a tenere il passo di mercati ben più ricchi come la Premier League, ma anche la Saudi Pro League e il campionato turco. promowebapp Le beffe di mercato per le big italiane e le telenovele estive. Facciamo qualche rapido esempio: - L' Inter ha lavorato per settimane per Palestra, ma è stata beffata dal Chelsea, entrato di prepotenza nella trattativa con l'Atalanta offrendo più soldi a giocatore e club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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