Tra cifre folli e telenovele la Serie A fatica | la strategia del Milan è l' unica vera eccezione
Il mercato estivo di calcio si caratterizza per trasferimenti da milioni di euro, anche per giocatori con scarse prestazioni nell’ultima stagione. La Serie A mostra difficoltà a mantenere stabilità, con poche eccezioni. L’unica squadra a muoversi con una strategia consolidata è il Milan, che ha effettuato acquisti mirati senza ricorrere a cifre eccessive. Le operazioni restano concentrate su trasferimenti di alto valore anche per calciatori con risultati limitati.
È un mercato sempre più pazzo: la sessione estiva che stiamo vivendo è caratterizzata da colpi milionari e cifre importantissime anche per giocatori che non hanno dimostrato molto nella stagione passata. In tutto questo la Serie A fatica tremendamente a tenere il passo di mercati ben più ricchi come la Premier League, ma anche la Saudi Pro League e il campionato turco. promowebapp Le beffe di mercato per le big italiane e le telenovele estive. Facciamo qualche rapido esempio: - L' Inter ha lavorato per settimane per Palestra, ma è stata beffata dal Chelsea, entrato di prepotenza nella trattativa con l'Atalanta offrendo più soldi a giocatore e club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Addirittura 1.2 milioni..... cifre folli, siamo pazzi? Parti ancora lontane!! Il gestore diceva: Vendo solo a uno più ricco di me. Uno che ad esempio riesca a pagare un giocatore di B più di un milione senza ridursi a chiedere sconti per pagarlo due noccioline. x.com
I biglietti per la finale raggiungono prezzi folli In piccionaia uno se la cava con 7.340 euro. Si è quasi fuori dallo stadio, ma ehi, è la finale del Mondiale. Se invece pensate che quella di domenica sia la partita della vostra vita e non volete badare a spe facebook
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