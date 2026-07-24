È un mercato sempre più pazzo: la sessione estiva che stiamo vivendo è caratterizzata da colpi milionari e cifre importantissime anche per giocatori che non hanno dimostrato molto nella stagione passata. In tutto questo la Serie A fatica tremendamente a tenere il passo di mercati ben più ricchi come la Premier League, ma anche la Saudi Pro League e il campionato turco. promowebapp Le beffe di mercato per le big italiane e le telenovele estive. Facciamo qualche rapido esempio: - L' Inter ha lavorato per settimane per Palestra, ma è stata beffata dal Chelsea, entrato di prepotenza nella trattativa con l'Atalanta offrendo più soldi a giocatore e club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Tra cifre folli e telenovele la Serie A fatica: la strategia del Milan è l'unica vera eccezione

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Argomenti più discussi: Steph Curry pronto per il rinnovo a cifre folli: a Golden State fino a 41 anni per 68 milioni di dollari a stagione?; I club di Premier League stanno spendendo cifre gigantesche per giocatori inglesi, e non c'è niente di strano: certi prezzi non sono altro che l'incontro tra domanda e offerta; Serie B, prezzi folli e mercato ingessato. Il Benevento sceglie la linea dell'attesa, il tempo può essere un prezioso alleato. Chieste info su Abiuso; È morto Osvaldo Bagnoli: lo Scudetto 1984/85 con il Verona resta una pagina di storia del calcio italiano.

Addirittura 1.2 milioni..... cifre folli, siamo pazzi? Parti ancora lontane!! Il gestore diceva: Vendo solo a uno più ricco di me. Uno che ad esempio riesca a pagare un giocatore di B più di un milione senza ridursi a chiedere sconti per pagarlo due noccioline. x.com

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