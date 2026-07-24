L'Arsenal ha fatto un'offerta per il centravanti argentino, secondo quanto riportato dal Times. La proposta include una somma di denaro e il cartellino di Victor Gyokeres. La trattativa coinvolge anche il club di Gyokeres, che potrebbe essere interessato a scambiare il suo giocatore con un'assegno e Alvarez. La situazione resta in fase di negoziazione e non sono stati ancora definiti i dettagli ufficiali.

L'Arsenal vuole Julián Alvarez e sarebbe disposto a offrire soldi più il cartellino di Victor Gyokeres: questo il bombazo riportato dal Times per quanto riguarda il centravanti argentino. La Araña, reduce da Mondiali difficili conclusi con la sconfitta in finale contro la Spagna, ha come desiderio principe il Barcellona ma la dirigenza dei madrileni è stata chiarissima in merito e non ha intenzione di accettare nessuna offerta di qualunque entità essa sia proveniente dalla Catalogna. E così, dato che comunque la situazione va risolta, in suo aiuto potrebbe arrivare Mikel Arteta: il tecnico campione d'Inghilterra desidera un bomber di altissimo livello, che sappia legare il gioco e fraseggiare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Telenovela Julián Alvarez, l'Arsenal parte all'assalto: offerti Gyokeres e soldi

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HUGE Julián Álvarez UPDATE! Arsenal, Barcelona & Atlético Madrid in Transfer BATTLE

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