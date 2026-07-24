Teatro | I Nostri Miti Festival chiusura da record a Pomigliano

Il Teatro ha registrato una chiusura da record al festival I Nostri Miti a Pomigliano d’Arco. Dopo cinque minuti di applausi ininterrotti, il pubblico si è alzato in piedi, mentre il Giardino dei Miti era pieno fino all’ultimo posto. L’evento si è concluso con grande successo di partecipazione e entusiasmo. La manifestazione ha coinvolto numerosi spettatori e artisti, attirando attenzione per la sua affluenza e per il coinvolgimento della comunità locale.

POMIGLIANO D’ARCO, 24 LUGLIO 2026 – Cinque minuti di applausi ininterrotti, il pubblico in piedi e il Giardino dei Miti gremito fino all’ultimo posto. Si è chiusa così la settima edizione de I Nostri Miti Festival, la rassegna ideata da Totò Caprioli e diretta per la prima volta da Luciano Melchionna, che dal 18 giugno al 23 luglio ha trasformato Pomigliano d’Arco in uno dei principali palcoscenici del teatro contemporaneo campano. L’edizione 2026, dedicata al tema “Eroiche disTrazioni”, ha registrato una partecipazione costante di pubblico, con spettatori arrivati anche da fuori provincia e numerosi appuntamenti sold out. Il Giardino dei Miti si è confermato una delle location culturali più suggestive della Campania, diventando punto d’incontro tra teatro, musica e comunità. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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