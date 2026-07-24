Tabellone calciomercato estivo Juve 2026 LIVE | i trasferimenti in entrata e in uscita
Durante il calciomercato estivo 2026, la Juventus ha annunciato i trasferimenti di diverse squadre del settore giovanile e femminile. La prima squadra, la Juventus Next Gen, le squadre femminili, e i vari settori giovanili Under 15, 16, 17 e 18 hanno registrato movimenti di acquisti e cessioni. La lista aggiornata dei trasferimenti riguarda sia le entrate che le uscite per tutte le categorie del club.
di Marco Baridon Tabellone calciomercato estivo Juve 2026: acquisti e cessioni dei bianconeri. Prima squadra, Juventus Next Gen, Women, Primavera e Under 15, 16, 17, 18. Acquisti e cessioni del calciomercato estivo Juve del 2026. LEGENDA – D (titolo definitivo), P (prestito), FP (fine prestito), S (svincolato), R (riscattato), RESC (rescissione) JUVENTUS. Acquisti: Boga (Nizza, R), Openda (Lipsia, R), Ekhator (Genoa, D), Celik (Roma, S), Arthur (Gremio, FP), Rugani (Fiorentina, FP), Douglas Luiz (Aston Villa, FP), Joao Mario (Bologna, FP), Rouhi (Carrarese, FP) Cessioni: Vlahovic (S), Kostic (S), Holm (Bologna, FP) JUVENTUS NEXT GEN.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
IDEE CHIARE NEL MERCATO DELLA JUVE SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA
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