Tabellone calciomercato estivo Juve 2026 LIVE | i trasferimenti in entrata e in uscita

Notizia in breve

Durante il calciomercato estivo 2026, la Juventus ha annunciato i trasferimenti di diverse squadre del settore giovanile e femminile. La prima squadra, la Juventus Next Gen, le squadre femminili, e i vari settori giovanili Under 15, 16, 17 e 18 hanno registrato movimenti di acquisti e cessioni. La lista aggiornata dei trasferimenti riguarda sia le entrate che le uscite per tutte le categorie del club.