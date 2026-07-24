Tabellone calciomercato estivo Juve 2026 LIVE | i trasferimenti in entrata e in uscita

Da juventusnews24.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il calciomercato estivo 2026, la Juventus ha annunciato i trasferimenti di diverse squadre del settore giovanile e femminile. La prima squadra, la Juventus Next Gen, le squadre femminili, e i vari settori giovanili Under 15, 16, 17 e 18 hanno registrato movimenti di acquisti e cessioni. La lista aggiornata dei trasferimenti riguarda sia le entrate che le uscite per tutte le categorie del club.

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di Marco Baridon Tabellone calciomercato estivo Juve 2026: acquisti e cessioni dei bianconeri. Prima squadra, Juventus Next Gen, Women, Primavera e Under 15, 16, 17, 18. Acquisti e cessioni del  calciomercato estivo Juve  del 2026. LEGENDA  – D (titolo definitivo), P (prestito), FP (fine prestito), S (svincolato), R (riscattato), RESC (rescissione) JUVENTUS. Acquisti: Boga (Nizza, R), Openda (Lipsia, R), Ekhator (Genoa, D), Celik (Roma, S), Arthur (Gremio, FP), Rugani (Fiorentina, FP), Douglas Luiz (Aston Villa, FP), Joao Mario (Bologna, FP), Rouhi (Carrarese, FP) Cessioni: Vlahovic (S), Kostic (S), Holm (Bologna, FP) JUVENTUS NEXT GEN.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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