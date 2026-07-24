Un uomo di 65 anni è morto la notte scorsa in via Martinez a Licata, nell’Agrigentino, dopo essere svenuto per un malore mentre camminava sulla strada. L’uomo è caduto sull’asfalto e poco dopo è stato investito da un’auto in transito, che non ha potuto evitarlo. Non ci sono altri veicoli coinvolti e l’automobilista non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Un 65enne è morto la notte scorsa in via Martinez a Licata, nell’Agrigentino. L’uomo, colto da improvviso malore, è svenuto mentre percorreva la strada e un’autovettura di passaggio, non accorgendosi del corpo riverso sull'asfalto, lo ha investito. A chiamare i carabinieri è stato lo stesso automobilista, adesso sotto choc. Non è chiaro se la vittima fosse già morta a causa dell’improvviso malore, ipotesi ritenuta al momento quella più probabile, o se è deceduta a seguito dell’impatto con la vettura. Sul posto i carabinieri e il medico legale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Sviene per strada e muore investito da un'auto nell'Agrigentino

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Incidente stradale lungo la Feltrina, muore un 76enne lombardo

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