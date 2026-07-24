Supplenze domanda 150 preferenze fino al 29 luglio ore 14 su Istanze online Guida alla compilazione risposte ai quesiti esempi
Dal 16 luglio è possibile presentare domanda su Istanze online per le 150 preferenze nelle supplenze, con scadenza il 29 luglio alle 14. La richiesta riguarda gli aspiranti inseriti in GaE e GPS 202628, per ottenere incarichi fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La guida alla compilazione, con risposte ai quesiti e esempi, è disponibile per supportare i candidati.
Al via dal 16 luglio la domanda per le max 150 preferenze: rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 202628 per richiedere l'attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Domanda 150 preferenze 2026 dal 16 al 29 luglio per supplenze, ruolo GPSsostegno e conferma sostegno
Temi più discussi: Domanda 150 preferenze entro il 29 luglio, supplenze anche per i docenti di ruolo. Indicazioni; Supplenze scuola 2026-2027, al via le domande: requisiti e cosa sapere; 150 preferenze Gps 2026, come compilare la domanda? VIDEO TUTORIAL; Domanda 150 preferenze per le supplenze 2026 da GaE e GPS, online la guida del Ministero.
Assegnazione provvisoria e domanda supplenze 150 preferenze non sono collegate ma possono essere utilizzate entrambe dai docenti di ruolo. https://www.orizzontescuola.it/assegnazione-provvisoria-e-domanda-supplenze-150-preferenze-non-sono-colle facebook
Con l'introduzione del nuovo meccanismo del ripescaggio, cambia il modo di compilare la domanda delle 150 preferenze per le supplenze da GPS. Il tema è stato approfondito nel Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino, con l'interven x.com
Domanda 150 preferenze, meglio selezionare prima 31 agosto o 30 giugno? Come completare lo spezzone. Strategie per la compilazioneSupplenze docenti a.s. 2026/27: come massimizzare le 150 preferenze a disposizione nella domanda presente su Istanze online, da inviare entro il 29 luglio ore 14.00 per richiedere l'attribuzione di ca ... orizzontescuola.it
VIDEO TUTORIAL | Supplenze docenti 2026, 150 preferenze: continuità, spezzoni e algoritmo, tutti i passaggi spiegati. A cura di Sonia CannasAl via dal 16 luglio la domanda per le 150 preferenze: la procedura, come è noto, rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 2026/28 per richiedere l’attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giug ... orizzontescuola.it