Dal 13 luglio al 2 agosto 2026, chi si registra sui siti ufficiali di gioco online riceve un bonus di 15 euro. La promozione è rivolta ai nuovi utenti che completano la registrazione e effettuano una ricarica. Il bonus può essere utilizzato per giocare a SuperEnalotto e Super Win for Life. La promozione è attiva per un periodo di circa due settimane. Non sono previste altre condizioni oltre alla registrazione e alla ricarica iniziale.

Dal 13 luglio al 2 agosto 2026 è attiva una nuova promozione dedicata a chi si registra sui siti ufficiali di gioco online: bastano una registrazione e una piccola ricarica per ricevere 15€ di bonus da spendere su SuperEnalotto e Super Win for Life. L’iniziativa arriva in un momento ideale: l’offerta dei giochi numerici Sisal, infatti, si è appena arricchita con Super Win for Life, la nuova lotteria che mette in palio una Super Rendita da almeno 10.000€ al mese per 20 anni, che cresce di concorso in concorso proprio come un Jackpot. Come funziona la promo. La promozione è valida dal 13 luglio al 2 agosto 2026 ed è riservata a chi si registra tramite uno dei siti ufficiali aderenti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - SuperEnalotto e Super Win for Life, la promo di luglio: 15€ di bonus per i nuovi giocatori

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Super Win for Life: probabilità di vincita e segreti del gioco

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