Tra i membri dei Verdi si diffonde la percezione che la situazione sia ormai insostenibile, in seguito alla notizia secondo cui un esponente della formazione dovrebbe risarcire due ex collaboratori con oltre 300 mila euro per licenziamenti senza giusta causa. La notizia, riportata dall'Adnkronos, ha generato imbarazzo tra i membri del partito, che si sono confrontati anche tramite chat interne. La vicenda riguarda un episodio di presunte irregolarità nel trattamento dei dipendenti, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze legali o amministrative.

«Stavolta è davvero troppo». Sarebbe questa la frase più diffusa nelle chat riconducibili ai Verdi, la formazione guidata da Angelo Bonelli, dopo lo scoop dell'Adnkronos secondo cui la paladina degli ultimi dovrebbe risarcire due ex collaboratori con oltre 300 mila euro per averli licenziati «senza giusta causa». Non sarebbe, d'altronde, una novità, considerando che l'europarlamentare, voluta dall'alleato Nicola Fratoianni, non avrebbe mai riscosso particolari simpatie nell'universo ecologista. Basta spulciare le rassegne stampa per trovare diversi articoli de Il Tempo in cui gli ambientalisti prendono le distanze dalle battaglie dell'ex militante dei movimenti di lotta per la casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - «Stavolta è davvero troppo»: imbarazzo tra i Verdi per Salis

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