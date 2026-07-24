Un inseguimento tra le province di Varese e Milano si è concluso a Legnano, dove gli agenti hanno arrestato tre persone e denunciato un minorenne. La fuga è iniziata quando i sospetti hanno speronato l'auto della polizia, poi proseguita lungo le strade cittadine. La scena si è svolta nel traffico, con le auto coinvolte che hanno cercato di sfuggire alle forze dell’ordine.

Legnano (Milano), 24 luglio 2026 – Un inseguimento ad alta tensione tra le province di Varese e Milano si è concluso con tre arresti e un minorenne denunciato. Durante la fuga, i sospetti hanno speronato le auto della Polizia di Stato e diretto il veicolo contro uno degli agenti, che è riuscito a evitare l'investimento. Tre poliziotti sono rimasti feriti. L'operazione è stata condotta nei giorni scorsi dagli investigatori del Commissariato di Legnano, impegnati in un servizio di contrasto ai reati contro il patrimonio. Gli agenti avevano individuato un'auto già segnalata come possibile mezzo utilizzato per commettere furti e hanno deciso di seguirne i movimenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Speronano l’auto della polizia nel Varesotto: la fuga termina a Legnano con tre arresti e una denuncia

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NON SI FERMA ALL ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO

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