Spazio a sapori note e convivialità

A Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, si svolge l’evento ‘Electronic BBQ’ che si estende su due giorni. La manifestazione prevede musica dal vivo e la presenza di artisti internazionali. L’evento, dedicato a sapori e convivialità, ha visto il raddoppio della durata rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione coinvolge pubblico e artisti, offrendo un mix di musica e cibo in un’atmosfera di festa.

‘Electronic BBQ’ raddoppia: Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, si accende con due giorni di musica e grandi ospiti internazionali. Dopo il grande successo della passata edizione, che ha fatto registrare oltre 28mila presenze, ‘Electronic BBQ’ si prepara a trasformare il fine settimana in una straordinaria festa all’insegna della musica, del food e della convivialità. L’appuntamento con il festival di musica elettronica, ideato da Giorgio Zanni, Benny Benassi e Filippo Bedeschi, è fissato per domani e domenica al parco dei Popoli di Castellarano, con un’anteprima stasera dedicata alla ‘Notte delle Discoteche’. Nato dalla stretta... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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