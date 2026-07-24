Sotto la lente del talk show di Rete4 tutte le contraddizioni del nuovo indagato dell' omicidio di Garlasco

Durante la puntata del 23 luglio di Zona Bianca, è stato approfondito il nuovo ruolo di un sospettato nell’omicidio di Garlasco. La trasmissione ha evidenziato come le recenti indagini abbiano sollevato dubbi sull’alibi della famiglia Sempio, portando alla luce contraddizioni nelle loro versioni e nelle prove raccolte finora. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e le indagini continuano a focalizzarsi su questa figura.

N ella puntata del 23 luglio di Zona Bianca, il consueto spazio dedicato all’omicidio di Garlasco ha acceso un grande faro sulle nuove ombre dello storico alibi della famiglia Sempio. Oltre al dubbio della paternità dello scontrino, Giuseppe Brindisi ha messo sul piatto la teoria della bottiglietta d’acqua. Andrea Sempio è davvero entrato in un bar la mattina del delitto? Perché non l’ha mai raccontato agli inquirenti? Da Sinner a Garlasco: cosa hanno cercato gli italiani su Wikipedia nel 2025 X Leggi anche › A “Zona Bianca” Cedrangolo e la perizia Testi fanno a pezzi il caso Garlasco Zona Bianca, Garlasco: l’alibi di Sempio è lo scontrino o la bottiglia d’acqua?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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