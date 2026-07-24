Sos caldo la campagna dell’Ast

Il Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro dell’Ast Macerata ha realizzato una cartellonistica informativa e ventagli sul tema " Emergenza caldo: la salute dei lavoratori al primo posto", anche alla luce delle raccomandazioni del Ministero della salute e dell’ordinanza anticaldo della Regione. "I cartelloni e i ventagli – spiega lo Spsal – ritraggono lavoratori e lavoratrici appartenenti a diversi settori e a diverse categorie, ai quali ricordare come proteggersi e come prevenire gli effetti del caldo e dell’esposizione solare. Nel più ampio rispetto delle diversità di genere e considerando prioritario garantire la comprensione del messaggio, l’informazione è stata veicolata in otto lingue diverse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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