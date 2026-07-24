Sky Kids, SpongeBob, Gumball e Tanti Altri! Cartoni Sicuri per Bambini

Notizia in breve

Sul canale 600 di Sky Kids sono trasmessi cartoni come SpongeBob, Gumball, New School e PAW Patrol. I programmi sono dedicati ai bambini e offrono intrattenimento con personaggi famosi. La programmazione include diverse serie animate, tutte visibili in modo sicuro per i più piccoli. Non sono indicati orari specifici o dettagli tecnici, solo la presenza di questi titoli nel palinsesto.