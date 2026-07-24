G li equilibri degli Yelduran e dei Korda?l? sono sempre più in bilico. Nella nuova puntata della serie turca L’Erede in onda stasera, venerdì 24 luglio, Serhat prova a mettere fine alla faida tra le due famiglie. E Melek scopre finalmente chi è sua madre. Annunciata in palinsesto alle 21:20 su Canale 5 come ormai accade ormai da settimane ovvero dal debutto, anche oggi L’erede dovrebbe iniziare intorno alle 22:00, dopo La ruota della fortuna. Ed è disponibile anche in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Melek rovina il ballo di Serhat e Y?ld?z: le anticipazioni della puntata di stasera di “L’erede” L’Erede, anticipazioni puntata 24 luglio, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sevde dice la verità a Melek: le anticipazioni della puntata di "L'erede" in onda stasera

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MELEK il coraggio di una madre Anticipazioni Puntata 8: KADRIYE PERDE IL SUO BAMBINO!

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L’Erede, anticipazioni del 24 luglio: Melek chiede la verità e Sevde crollaIl 24 luglio su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di L’Erede, disponibile anche su Mediaset Infinity.

L’Erede, anticipazioni del 24 luglio: Melek affronta Sevde, la verità sui genitori e la paura di un segretoIn onda il 24 luglio, la serie turca mostra Melek che affronta Sevde, rivelando dettagli sui genitori e un segreto nascosto.

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Selim e Ceylan sono scomparsi Mahir confessa la verità a Canfeza circa il suo rapporto su suo padre (credo, fra l’altro proprio in hotel ) Sevde scopre la verità dal video di capodanno (?) A domenica #raccontodiunanotte x.com

L’Erede, anticipazioni 24 luglio: Melek scopre di essere figlia di SevdeL'Erede anticipazioni 24 luglio: Melek scopre di essere la figlia di Sevde. Colpo di scena nella dizi turca di Canale 5. napolike.it

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