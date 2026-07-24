Durante l'estate 2026, le ondate di calore hanno influenzato anche la salute sessuale maschile. Le notti tropicali, con temperature elevate, sono state associate a un calo del desiderio e a un impatto sulla fertilità. Le alte temperature, infatti, hanno contribuito a modificare i livelli di testosterone e a ridurre la produzione di sperma. Questi effetti si sono verificati in modo diretto e immediato, senza coinvolgere altri fattori esterni.

“Antò, fa caldo”. Chissà in quanti ricordano la battuta di Luisa Ranieri in un celebre spot estivo dei primi anni Duemila. Ebbene, le ondate di calore che stanno caratterizzando l’estate 2026 non impattano solo sul desiderio femminile: in realtà mettono a dura prova la salute sessuale e riproduttiva maschile. A lanciarne l”allarme sesso’ per lui è Claudio Giorlandino, direttore scientifico dell’ Istituto di Ricerca Altamedica e presidente della SIDIP (Società Italiana di Diagnosi Prenatale e Medicina Materno Fetale). Notti tropicali e sesso in picchiata. Le notti tropicali, in cui le temperature rimangono elevate, impediscono all’organismo di disperdere il calore accumulato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sesso e caldo: ecco come le notti tropicali impattano su desiderio maschile e fertilità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo africano sull’Italia, Milano come Bangkok: ecco dove ci saranno notti tropicali fino a 30 gradiNelle prossime notti, le temperature resteranno alte come di giorno, raggiungendo anche i 30 gradi in alcune città.

Indice climatico, il report. Caldo record e poche gelate. E sono 59 le notti tropicaliNel 2025, la città ha registrato temperature record di caldo e poche gelate, con 59 notti tropicali.

Argomenti più discussi: Sesso e caldo: ecco come le notti tropicali impattano su desiderio maschile e fertilità; Arriva il fresco, ma gli sbalzi di temperatura mettono davvero sotto stress l'organismo?; Annegamenti. In Italia 300 decessi l’anno. Ecco le regole per evitarli; Caldo record a Roma, quartiere per quartiere: ecco dove il suolo supera i 46 gradi.