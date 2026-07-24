Sciopero dei treni stop di 24 ore da giovedì sera | possibili disagi per chi viaggia ecco le fasce garantite

Lo sciopero di 24 ore del personale di FS Italiane, Italo e Trenord è iniziato alle 21 di giovedì 23 luglio. Sono previste interruzioni nei servizi ferroviari per l'intera giornata di venerdì, con alcune fasce orarie garantite. Sono possibili disagi per i viaggiatori che devono pianificare spostamenti in questa giornata. Le fasce di garanzia sono state comunicate e prevedono servizi minimi durante alcune ore.

È scattato ufficialmente alle 21 di giovedì 23 luglio lo sciopero nazionale di 24 ore del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. La mobilitazione, proclamata dalle sigle sindacali Cub Trasporti e Sgb, proseguirà fino alle 21 di venerdì 24 luglio e potrebbe provocare cancellazioni, ritardi e modifiche alla circolazione ferroviaria su tutto il territorio nazionale. Le fasce di garanzia. Per il trasporto regionale restano comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali. I treni circoleranno regolarmente nelle due consuete fasce di garanzia: Poiché lo sciopero è iniziato alle 21 di giovedì, le fasce protette riguardano esclusivamente la giornata di venerdì 24 luglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Autonomi, sciopero treni da questa sera: orari e garantiti

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