Scacchi | Arkady Dvorkovich presidente FIDE finisce sotto sanzioni e si fa da parte Anand prende il ruolo ad interim

Da oasport.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della FIDE, Arkady Dvorkovich, è stato sottoposto a sanzioni e si è dimesso. Al suo posto, un rappresentante temporaneo è stato nominato. La decisione arriva dopo un episodio che ha scosso il mondo degli scacchi, noto per frequenti cambiamenti di scena. La vicenda ha coinvolto i vertici dell'organizzazione, portando a questa sostituzione temporanea. La situazione ha generato una serie di reazioni nel settore, che si prepara a ulteriori sviluppi.

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Basta una sera per agitare un ambiente, quello degli scacchi, che di sommovimenti tende a viverne in abbondanza almeno una volta all’anno. Stavolta, però, è ai diretti vertici che tutto si muove. Arkady Dvorkovich, che dal 2018 è presidente della FIDE e avrebbe corso per il proprio terzo mandato quadriennale proprio quest’anno, si è fatto da parte. O meglio: nelle sue parole, ha sospeso i propri poteri. Motivo? Dvorkovich è finito tra le figure sanzionate nel 21° pacchetto di sanzioni UE, assieme ad altre quasi 50 persone. Nel testo si afferma che Dvorkovich ha sostenuto l’annessione della Crimea e definito le città ucraine occupate “nuovi territori” della Russia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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