Sanita’ | Regioni definiti fabbisogni formativi personale medico 2026 2027

Per l’anno accademico 20262027, le Regioni hanno stabilito i fabbisogni formativi per il personale sanitario. Sono previsti 20.842 medici chirurghi e 25.479 infermieri da formare nel sistema sanitario. La decisione riguarda le quantità di posti disponibili per le future professioni mediche e infermieristiche. La pianificazione si basa sulle esigenze di personale per il prossimo biennio.

Per il prossimo anno accademico, il sistema sanitario italiano prevede la necessità di formare un totale di 20.842 medici chirurghi e 25.479 infermieri. Questa informazione è emersa dall’accordo raggiunto oggi durante la Conferenza Stato-Regioni, in merito al fabbisogno formativo del personale medico per il periodo 20262027. Tale accordo permetterà al ministero dell’Università e della Ricerca di pianificare gli accessi ai corsi di laurea del prossimo anno, in funzione delle indicazioni fornite dai territori. Dettagli sulla programmazione formativa. Le Regioni e le Province autonome hanno definito il numero di professionisti necessari per ciascuna categoria specialistica, attraverso un processo di programmazione condiviso con il ministero della Salute e le Federazioni nazionali degli Ordini professionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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