Samb sembra sfumare il sogno Fischnaller

Da ilrestodelcarlino.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il club ha dichiarato che il giocatore, attualmente in forza al Ravenna, non è mai stato considerato in vendita. Il direttore sportivo del Ravenna ha affermato che non ci sono trattative in corso e che la questione è chiusa. Le parole sono state rilasciate ai media locali e sembrano mettere fine a qualsiasi possibilità di trasferimento del giocatore alla Samb.

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"Fischnaller è un giocatore del Ravenna e non abbiamo mai pensato di metterlo sul mercato. Questo per noi chiude l’eventuale questione". Parole chiare ed inequivocabili quelle del diesse del Ravenna Davide Mandrolini ai media romagnoli che praticamente stoppa qualsiasi trattativa della Samb con l’attaccante giallorosso. Fischnaller era uno degli obiettivi fissati dal club del Riviera delle Palme per il reparto avanzato. Nei giorni scorsi era circolata anche la voce di un possibile accordo economico già raggiunto tra il diesse Mussi e l’attaccante altoatesino. Ma Mandorlini spazza via ogni speranza di vedere Fischnaller indossare la maglia rossoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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