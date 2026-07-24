samb sembra sfumare il sogno fischnaller

Notizia in breve

Il club ha dichiarato che il giocatore, attualmente in forza al Ravenna, non è mai stato considerato in vendita. Il direttore sportivo del Ravenna ha affermato che non ci sono trattative in corso e che la questione è chiusa. Le parole sono state rilasciate ai media locali e sembrano mettere fine a qualsiasi possibilità di trasferimento del giocatore alla Samb.