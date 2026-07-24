Durante una passeggiata in bicicletta lungo il Canale Villoresi, un ragazzo di 16 anni ha visto un coetaneo in difficoltà, che stava annegando. Senza esitazione, ha nuotato verso di lui, riuscendo a portarlo in salvo. Il sindaco ha premiato pubblicamente il giovane, riconoscendo il suo gesto di coraggio. L’evento si è svolto nelle vicinanze del canale, con testimoni presenti durante l’accaduto.

Castano Primo (Legnano) – Lungo le sponde del Canale Villoresi ha trasformato una tranquilla pedalata pomeridiana in un atto di coraggio che ha salvato una vita umana. A distanza di qualche settimana, Gabriele Salvati è stato premiato con un riconoscimento dall’amministrazione di Castano Primo. A giugno il sedicenne, studente dell’istituto Torno, si era trovato a transitare in bicicletta in un tratto della ciclabile che costeggia il Villoresi quando la sua attenzione era stata attirata dalle grida concitate di un gruppo di ragazzi che chiedevano aiuto per un amico che stava affogando. Il giovane in acqua era già quasi completamente sommerso.?????? Senza esitare un istante, Gabriele aveva abbandonato la bicicletta e si era tuffato nel canale, vestito e con il telefono in tasca, portando il ragazzo fino a riva e scongiurando il peggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salvò un ragazzo che stava annegando. Castano premia il 16enne Gabriele Salvati

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