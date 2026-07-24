Un uomo di 45 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Vecchiano dopo aver rubato un’auto e aver tentato di chiedere un riscatto. I carabinieri di Migliarino Pisano sono intervenuti rapidamente, fermando il sospetto in flagranza di reato. L’indagato è stato portato in caserma e accusato di estorsione.

VECCHIANO – Un’operazione lampo condotta con tempestivita? e precisione dai carabinieri della stazione di Migliarino Pisano ha portato, nel pomeriggio di ieri (23 luglio), all ‘arresto in flagranza di reato di un cittadino straniero di 45 anni, per il reato di estorsione. L’azione investigativa e? scattata a seguito della denuncia presentata dalla vittima presso gli uffici dell’Arma. Al cittadino, nei giorni precedenti, era stata asportata la propria autovettura nel comune di Vecchiano. Successivamente al furto, la vittima era stata contattata dal 45enne che, adottando la classica e insidiosa modalita? del ‘cavallo di ritorno’, aveva preteso il pagamento di 500 euro in contanti quale presunto “compenso” per consentire la restituzione del mezzo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ruba un’auto e chiede il ‘riscatto’: arrestato un 45enne

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