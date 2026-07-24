Roma | parte maratona bilancio in Campidoglio obiettivo via libera entro 31 luglio

L’Assemblea capitolina ha avviato oggi la discussione sull’assestamento di bilancio del Comune di Roma, convocata in aula dalle 10:00 alle 18:00. L’obiettivo è approvare la modifica entro il 31 luglio. La sessione si svolge in un clima di lavoro continuo per rispettare la scadenza stabilita. La discussione riguarda le variazioni di bilancio e le risorse da allocare nel prossimo periodo. La maratona legislativa si concluderà con l’approvazione definitiva nei prossimi giorni.

Inizia oggi, con l’Aula Giulio Cesare convocata dalle 10:00 alle 18:00, la maratona dell’Assemblea capitolina, finalizzata all’approvazione dell’assestamento di bilancio del Comune di Roma Capitale, da completare entro il 31 luglio. Durante la giornata, il Consiglio comunale si concentrerà sull’analisi e sul voto di due delibere di variazione al bilancio. Tra le voci più significative, si evidenziano 57 milioni di euro destinati alla manutenzione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp), suddivisi in 17 milioni per il 2026, 20 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. In aggiunta, sono previsti 9 milioni nel 2026 e 15 milioni nel 2027 per la manutenzione di altri immobili che non rientrano nella categoria Erp. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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