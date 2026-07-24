RIVOLUZIONE CANALE 5 | PIER SILVIO BERLUSCONI CAMBIA IL DIRETTORE DOPO 13 ANNI

Il gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE ha annunciato il cambio di direttore di Canale 5, dopo 13 anni. La decisione fa parte di una riorganizzazione interna volta a modificare l’assetto televisivo e le strategie di sviluppo del canale in Italia. La nuova struttura è già operativa e coinvolge un nuovo management per la rete. La modifica si inserisce nel quadro di una più ampia riorganizzazione del gruppo, che coinvolge anche altri aspetti della sua attività in Italia.

Nell’ambito della nuova organizzazione del Gruppo MFE- MEDIAFOREUROPE, diventa operativo da subito il nuovo assetto televisivo e di sviluppo del prodotto in Italia. Questa evoluzione si inserisce nel percorso di fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I., avviato dai rispettivi Consigli di Amministrazione. Al completamento dell’operazione, Pier Silvio Berlusconi assumerà la carica di Presidente e Amministratore Delegato della nuova “Mediaset Italia”. Niccolò Querci ricoprirà quella di Vicepresidente. L’assetto organizzativo conferma Mauro Crippa quale Direttore Generale Informazione e Comunicazione. Inoltre, rafforza l’area editoriale attraverso tre strutture dedicate al prodotto televisivo. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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