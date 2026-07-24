Risate e caciotte con Il poliziotto del formaggio | TurboPaolo a Daste

Da ecodibergamo.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il comico Paolo Sarmenghi si esibirà questa sera a Daste con lo spettacolo intitolato «Il poliziotto del formaggio». Durante l’evento, sul palco verranno presentati sketch caratterizzati da umorismo assurdo e racconti che mantengono un tono serio. La performance si inserisce nel circuito di spettacoli dal vivo e si svolge in un contesto di intrattenimento locale. La rappresentazione è rivolta a un pubblico interessato a un umorismo non convenzionale e si svolge in una località della bergamasca.

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LO SPETTACOLO. Il comico Paolo Sarmenghi stasera (venerdì 24 luglio) a Daste: sul palco l’assurdo raccontato con serietà. «Il poliziotto del formaggio» arriva a Bergamo. Paolo Sarmenghi, in arte Turbopaolo, tra i più esilaranti comici nativi digitali, con la sua irriverenza diventata virale sui social, stasera (venerdì 24 luglio) alle 21 sarà sul palco a Daste. «Shhh. è un secret show (o perlomeno lo era)», ha scritto su Instagram lo stesso Daste annunciando il suo show (biglietti andati tutti esauriti in poche ore). Il formaggio per Turbopaolo è un pretesto narrativo: in un podcast con Alberto Grandi e Daniele Soffiati, il comico immagina... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Risate e caciotte con «Il poliziotto del formaggio»: TurboPaolo a Daste
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