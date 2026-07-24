Lorenzo Musetti ha ripreso a competere, partendo per Washington dove lunedì si svolge l'ATP 500 sul cemento americano. Mercoledì scorso ha lasciato l'Europa e si è trasferito negli Stati Uniti. Sul suo cammino ci sono anche Tartarini e Fiorucci, con cui collabora. È tornato a giocare in un torneo ufficiale dopo un periodo di assenza, riprendendo il circuito professionistico.

Lorenzo Musetti è pronto al rientro nel circuito. Mercoledì scorso è partito per Washington, dove lunedì scatterà l'Atp 500 che inaugura la stagione sul cemento americano. “Lollo” sarà la testa di serie n. 3, alle spalle di De Minaur e Fritz, nel torneo che segna il suo ritorno al tennis giocato a due mesi e mezzo dall’ultima partita, negli ottavi degli Internazionali d’Italia contro Ruud. “Oggi non volevo ritirarmi perché sono stanco dei ritiri. Qui a Roma ho giocato su una gamba sola e avevo paura di appoggiare la gamba sinistra”, disse dopo la sconfitta al Foro. Gli esami evidenziarono una lesione al retto femorale, con la conseguente rinuncia al Roland Garros. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Riecco Musetti: gioca a Washington e torna alla vecchia squadra. Con Tartarini c'è Fiorucci

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