Riecco Musetti | gioca a Washington e torna alla vecchia squadra Con Tartarini c' è Fiorucci

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lorenzo Musetti ha ripreso a competere, partendo per Washington dove lunedì si svolge l'ATP 500 sul cemento americano. Mercoledì scorso ha lasciato l'Europa e si è trasferito negli Stati Uniti. Sul suo cammino ci sono anche Tartarini e Fiorucci, con cui collabora. È tornato a giocare in un torneo ufficiale dopo un periodo di assenza, riprendendo il circuito professionistico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lorenzo Musetti è pronto al rientro nel circuito. Mercoledì scorso è partito per Washington, dove lunedì scatterà l'Atp 500 che inaugura la stagione sul cemento americano. “Lollo” sarà la testa di serie n. 3, alle spalle di De Minaur e Fritz, nel torneo che segna il suo ritorno al tennis giocato a due mesi e mezzo dall’ultima partita, negli ottavi degli Internazionali d’Italia contro Ruud. “Oggi non volevo ritirarmi perché sono stanco dei ritiri. Qui a Roma ho giocato su una gamba sola e avevo paura di appoggiare la gamba sinistra”, disse dopo la sconfitta al Foro. Gli esami evidenziarono una lesione al retto femorale, con la conseguente rinuncia al Roland Garros. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Musetti.

riecco musetti gioca a washington e torna alla vecchia squadra con tartarini c 232 fiorucci
© Gazzetta.it - Riecco Musetti: gioca a Washington e torna alla vecchia squadra. Con Tartarini c'è Fiorucci
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Musetti si separa da Perlas dopo 6 mesi, resta coach TartariniLorenzo Musetti ha annunciato di aver interrotto il rapporto con il coach Perlas dopo sei mesi.

Leggi anche: Musetti lascia Perlas dopo 6 mesi: al suo fianco resta solo coach Tartarini

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web