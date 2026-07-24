Richard Mille ha presentato un nuovo orologio progettato specificamente per gli appassionati di ciclismo. L'orologio, realizzato con materiali innovativi, combina tecnologia e design per offrire prestazioni elevate. È stato pensato per resistere alle condizioni estreme delle competizioni su strada e rappresenta un oggetto desiderato tra gli appassionati del settore. La creazione si distingue per la sua precisione e robustezza, caratteristiche fondamentali per chi segue e vive il ciclismo a livello competitivo e amatoriale.

C'è un momento, ogni estate, in cui il ciclismo racconta meglio di qualsiasi altro sport cosa significhi inseguire la perfezione. Mentre il Tour de France affronta le grandi salite delle Alpi e dei Pirenei, ogni grammo risparmiato, ogni componente alleggerito e ogni dettaglio aerodinamico possono fare la differenza tra una maglia gialla e un secondo posto. In questo mondo la leggerezza non è un semplice dato tecnico, è una filosofia. È la stessa filosofia che, da oltre vent'anni, guida Richard Mille. La maison svizzera ha costruito negli anni un legame profondo con il ciclismo, non soltanto attraverso la vicinanza ad alcuni dei suoi protagonisti più celebri – da Mark Cavendish a Mathieu van der Poel, fino a Tadej Poga?ar e al team UAE Team Emirates-XRG – ma attraverso una visione condivisa della performance. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Richard Mille ha creato l'orologio che ogni appassionato di ciclismo vorrebbe al polso

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RICHARD MILLE: la storia dellOROLOGIO IMPOSSIBILE

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