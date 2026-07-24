Ogni intervento di demolizione o ristrutturazione genera materiali di scarto come cemento, mattoni, asfalto e ghiaia. La gestione corretta di questi materiali può contribuire a ridurre i costi di cantiere e limitare gli sprechi. Se non adeguatamente trattati o riutilizzati, i residui vengono smaltiti in discarica, con costi elevati e impatto ambientale significativo. La valorizzazione dei materiali di recupero rappresenta una pratica sempre più diffusa nel settore edile.

Ogni demolizione, ogni scavo, ogni intervento di ristrutturazione produce materiale di risulta: cemento, mattoni, asfalto, ghiaia, tonnellate di inerti che, senza una gestione adeguata, finiscono in discarica con costi elevati e un impatto ambientale difficile da giustificare. Il recupero inerti cambia la prospettiva: quei materiali non sono rifiuti, ma risorse da reintrodurre nel ciclo produttivo. Un approccio che conviene alle imprese, all’ambiente e all’intero settore delle costruzioni. Che cosa si intende per recupero inerti?. Andiamo per ordine: cosa si intende per recupero degli inerti? Imprese edili e aziende infrastrutturali, così... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Recupero materiali edili: come ridurre i costi di cantiere e gli sprechi?

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