Ramenamano
Il ristorante Ramenamano apre dal lunedì alla domenica con orari variabili. Dal lunedì al giovedì, è aperto dalle 12:00 alle 14:30 e poi dalle 19:00 alle 22:30. Il venerdì, chiude alle 23:00, mentre il sabato e la domenica apre anche a pranzo, rispettivamente dalle 12:00 alle 15:00. La sera, il sabato fino alle 23:00 e la domenica fino alle 22:30.
Lunedì: 12:00–14:30 19:00–22:30Martedì: 12:00–14:30 19:00–22:30Mercoledì: 12:00–14:30 19:00–22:30Giovedì: 12:00–14:30 19:00–22:30Venerdì: 12:00–14:30 19:00–23:00Sabato: 12:00–15:00 19:00–23:00Domenica: 12:00–15:00 19:00–22:30 Direttore editoriale di nonewsmagazine.com Il magazine dell’ozio e della serendipità.Direttore responsabile di No News La free press dell’ozio milanese. Viaggiatore iperattivo, tenta sempre di confondersi con la popolazione indigena. Amante della lettura, legge un po’ di tutto. Dai cupi autori russi, passando per i libertini francesi, attraverso i pessimisti tedeschi, per arrivare agli amori sofferti tra le campagne inglesi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com