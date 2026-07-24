Notizia in breve

Il ristorante Ramenamano apre dal lunedì alla domenica con orari variabili. Dal lunedì al giovedì, è aperto dalle 12:00 alle 14:30 e poi dalle 19:00 alle 22:30. Il venerdì, chiude alle 23:00, mentre il sabato e la domenica apre anche a pranzo, rispettivamente dalle 12:00 alle 15:00. La sera, il sabato fino alle 23:00 e la domenica fino alle 22:30.