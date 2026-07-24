In estate, si sconsiglia di indossare alcuni tipi di costumi da bagno. La selezione di prodotti, scelta dai redattori di GQ Italia, evidenzia che non tutti i modelli sono adatti alla stagione calda. Quando si acquistano articoli tramite i link presenti sul sito, l’azienda può ricevere una commissione di affiliazione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Questo è un manifesto in difesa dei costumi da bagno monocolore. Perché, diciamoci la verità, molto spesso quando ci si trova in spiaggia si tende a mettere un po' troppo da parte lo stile. È vero che si tratta di un momento da dedicare al relax, magari anche tanto agognato vista la società turbocapitalista in cui viviamo, ma stare con i piedi nella sabbia non ci esenta dall'essere dignitosi, esteticamente parlando. Che si tratti di modelli di costumi da... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Questi costumi da bagno sono l'ultima cosa che dovresti indossare in estate

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