Qualiano Polizia locale sequestra furgone carico di pezzi di ricambio di autovetture

Durante un controllo sulla circumvallazione esterna, la Polizia Locale ha fermato un furgone Iveco Daily condotto da un extracomunitario. Nel veicolo sono stati trovati e sequestrati numerosi pezzi di ricambio per autovetture. L’operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Municipale. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro, mentre sono in corso indagini sulla provenienza dei ricambi.

Durante uno dei controlli, il personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Municipale, agli ordini del comandante Gaetano Cerasuolo ha fermato un furgone Iveco Daily condotto da un cittadino extracomunitario lungo la circumvallazione esterna. All'interno del mezzo sono stati trovati numerosi pezzi di ricambio per autovetture. Il conducente non ha saputo fornire alcuna indicazione sulla provenienza del materiale trasportato. Al termine degli accertamenti gli agenti hanno sequestrato il veicolo e l'intero carico, deferendo l'uomo all'Autorità giudiziaria con l'accusa di ricettazione. «I controlli sul territorio sono uno degli strumenti più efficaci per contrastare l'illegalità», dichiara il sindaco Raffaele De Leonardis. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cerignola, ricettazione e riciclaggio di pezzi di ricambio di veicoli provento di furto: i Carabinieri eseguono un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 8 indagatiOtto persone sono state sottoposte a misure cautelari dopo un’operazione dei Carabinieri a Cerignola, che ha riguardato il riciclaggio e la...

Spaccio di droga a Verona: polizia locale sequestra più di 4 etti tra hashish e cocainaLa polizia locale di Verona ha sequestrato oltre 400 grammi di droga tra hashish e cocaina durante controlli recenti.