Una classifica di Altroconsumo ha indicato che i saponi più efficaci e convenienti sono quelli a basso costo, mentre alcuni marchi storici hanno ottenuto valutazioni peggiori. La scelta del sapone per le mani dipende da diversi fattori, tra cui le formulazioni che mirano a idratare o a garantire una sensazione di pulizia più duratura. Sul mercato sono disponibili numerosi prodotti con caratteristiche diverse, rendendo difficile individuare il più adatto alle proprie esigenze.

Scegliere il sapone giusto per lavarsi le mani non è così semplice come potrebbe sembrare. Sugli scaffali dei supermercati si trovano decine di prodotti diversi, con formule pensate per idratare, proteggere la pelle o garantire una maggiore sensazione di pulizia. Ma quali sono davvero i più validi? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Altroconsumo, che ha analizzato numerosi saponi per le mani disponibili sul mercato, mettendoli a confronto sulla base della composizione e dell’impatto su salute e ambiente. La sorpresa è che a ottenere i risultati migliori non sono stati soltanto i marchi più conosciuti: sul podio salgono infatti soprattutto prodotti economici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Qual è il miglior sapone per le mani? La classifica di Altroconsumo ribalta le aspettative: vincono i low cost, male alcuni marchi storici

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