Il tour “L’alba dentro l’imbrunire” di Giovanni Caccamo, che celebra dieci anni di carriera, continuerà fino a dicembre. Organizzato da IMARTS – International Music and Arts, il tour si svolge in teatri, festival e spazi all’aperto. Il programma prevede concerti con orchestra sinfonica e performance con la Orchids Band.

Prosegue fino a dicembre “L’alba dentro l’imbrunire”, il tour con cui Giovanni Caccamo celebra i suoi primi dieci anni di carriera. Organizzato da IMARTS – International Music and Arts, il progetto attraversa teatri, festival e spazi all’aperto, alternando concerti con orchestra sinfonica e appuntamenti con la Orchids Band. Il tour ha preso il via al Teatro Dal Verme di Milano, all’interno della rassegna Panorami Sonori, con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali con arrangiamenti e direzione di Valter Sivilotti e la partecipazione di Gianni Morandi, Angelina Mango e Emilio Isgrò. Dopo il grande successo a Milano e al Teatro Greco di Siracusa, con oltre 5. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Prosegue fino a dicembre “L’alba dentro l’imbrunire”, il tour di Giovanni Caccamo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'alba dentro l'imbrunire, a Castelfidardo il viaggio dí Franco BattiatoA Castelfidardo si svolge un evento dedicato a Franco Battiato, che ripercorre la sua vita attraverso musica e narrazione.

“Il teatro tra luce e parola”: si chiude il primo ciclo di incontri, prosegue fino a dicembre il programma di Ortea Palace Hotel e Fondazione IndaSi è concluso il primo ciclo di incontri di “Il Teatro tra Luce e Parola”, organizzato da Ortea Palace Hotel e Fondazione Inda.

Caccamo al via con il tour decennale: Morandi e Mango ospiti a MilanoGiovanni Caccamo celebra i suoi dieci anni di carriera con un importante tour sinfonico intitolato L’alba dentro l’imbrunire, che prenderà il via l’11 giugno dal Teatro Dal Verme di Milano. La ... it.blastingnews.com

Giovanni Caccamo celebra dieci anni di carriera con un tour sinfonicoGiovanni Caccamo celebra un decennio di carriera musicale con un’intensa stagione artistica che unisce musica, letteratura e impegno sociale. Il cantautore siciliano inaugura la sua nuova tournée, ... it.blastingnews.com