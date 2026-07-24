Principi e lustrini al Vip Master amarcord sotto rete | Che scandalo Alberto a torso nudo
Durante il Vip Master a Milano Marittima, sono stati mostrati video di un episodio risalente a diversi anni fa, quando un personaggio noto si presentò con il torso nudo durante una partita di tennis. L’immagine ha suscitato commenti e discussioni tra i presenti, richiamando un momento di ricordo e nostalgia. L’evento ha attirato l’attenzione sui social e tra gli spettatori presenti, creando un clima di amarcord.
Milano Marittima (Ravenna), 24 luglio 2026 – “Una follia nata durante le partite di tennis che io, Arrigo Sacchi e Piero Chiambretti giocavamo quasi tutte le sere a Milano Marittima”. Così Mario Baldassari risponde quando gli chiede come sia nato il Vip Master. Lo organizza da 35 anni al Tennis Club di Milano Marittima assieme al figlio Patrick, riuscendo a radunare centinaia di volti noti dello spettacolo, dello sport e della televisione. A guidare il gruppo dal 1991 c’è Valeria Marini, “la vip che in assoluto ha partecipato più volte”, madrina dell’evento. L’appuntamento finale è domani sera: alle 20,30 si disputano le fasi decisive del torneo di tennis, seguite alle 22 dalla consegna del Premio Nicola Pietrangeli e alle 23 dalle premiazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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