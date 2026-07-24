Previsioni del 24 luglio con allerta meteo gialla | ecco dove sono attesi i fenomeni più intensi

Da scuolalink.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per venerdì 24 luglio 2026, tre regioni italiane sono sotto allerta meteo gialla, secondo il Dipartimento della Protezione Civile. Le previsioni indicano fenomeni meteorologici più intensi in queste aree, senza specificare quali siano. La giornata si presenta con condizioni di instabilità, ma senza dettagli su intensità o durata delle perturbazioni. Nessuna altra regione è indicata come interessata da condizioni simili o peggiori.

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L'estate concede un'altra pausa. Per venerdì 24 luglio 2026 il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla su tre regioni italiane. A finire sotto osservazione sono Calabria, Puglia e le zone costiere dell'Emilia Romagna, dove sono attesi rovesci, temporali e forti raffiche di vento lungo il versante adriatico e nel Mezzogiorno peninsulare.Allerta meteo gialla oggi 24 luglio 2026: le regioni coinvolteIl bollettino di criticità estende l'allerta meteo gialla a tutta la Puglia, a tutta la Calabria e alle fasce costiere dell'Emilia Romagna, ovvero costa romagnola e costa ferrarese. Il livello giallo indica una criticità ordinaria: non è l'allarme massimo, ma segnala fenomeni capaci di creare disagi localizzati. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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