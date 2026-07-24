Preghiera del mattino 24 luglio | affida la tua giornata al Sacro Cuore di Gesù

Da lalucedimaria.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 24 luglio, è stata recitata una preghiera del mattino dedicata al Sacro Cuore di Gesù. La preghiera include un’invocazione rivolta alla compassione del Signore, chiedendo misericordia per chi soffre e per i peccatori. La richiesta viene fatta con il cuore rivolto a Gesù, come parte di una tradizione religiosa di dedicare la giornata a questa figura. Non sono stati segnalati altri eventi o interventi collegati.

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Una profonda invocazione nella quale chiediamo la compassione del Signore verso chi soffre e verso tutti i peccatori: innalziamola con il cuore rivolto a Gesù. Cuore di Gesù, guidaci al Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. O Gesù, cui una sola cosa è impossibile, quella cioè di non aver compassione degli infelici, abbi pietà di noi miseri peccatori ed accordaci la grazia che Ti domandiamo per l’intercessione del Cuore Immacolato di Maria, Tua e nostra tenerissima Madre.San Giuseppe, padre putativo di Gesù Cristo, prega per noi. Amen Il tuo Cuore, o Gesù, è asilo di pace, il soave rifugio nelle prove della vita, il pegno sicuro della mia salvezza. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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