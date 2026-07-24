Durante una call con gli analisti, l’amministratore delegato di Poste italiane ha annunciato un progetto di data center in Lombardia. La prima fase prevede una capacità di 70 megawatt. La proposta coinvolge anche partner come Tim, Intesa Sanpaolo e Coima. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di realizzazione o sul costo complessivo dell’investimento.

Roma, 24 lug.(Adnkronos) - Matteo Del Fante, Ad di Poste italiane, è al lavoro su un progetto nel settore dei data center in Lombardia. Lo ha detto durante la call di oggi con gli analisti spiegando che la prima tranche del progetto sarebbe rilevante, da 70 MW. A quanto apprende l'Adnkronos il progetto sarebbe stato proposto a Tim, che lo starebbe valutando, mentre gli altri soggetti coinvolti dovrebbero essere Intesa SanPaolo e Coima. Nella call Del Fante ha fatto anche riferimento a un progetto “avviato mesi fa” da 20 MW, in cui Poste supporta Tim. In questo caso il riferimento, apprende Adnkronos, dovrebbe essere all'ampliamento di data center già esistenti creati da Tim nelle region Google di Milano e Torino, dove Intesa Sanpaolo ha migrato recentemente i propri sistemi IT core. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Poste: progetto data center 70 mw proposto a Tim, Intesa Sp e Coima**

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Massive $5.1B data center proposed in Salem

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