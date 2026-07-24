Poste italiane sta sviluppando un progetto di data center in Lombardia con una potenza di 70 MW. L'amministratore delegato ha comunicato durante una conferenza con gli analisti che la prima fase del progetto è considerata significativa. Il progetto coinvolge anche partner come aziende di telecomunicazioni, banche e società di investimento. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui costi complessivi.

ROMA – Matteo Del Fante, Ad di Poste italiane, è al lavoro su un progetto nel settore dei data center in Lombardia. Lo ha detto durante la call di oggi con gli analisti spiegando che la prima tranche del progetto sarebbe rilevante, da 70 MW. A quanto apprende l’Adnkronos il progetto sarebbe stato proposto a Tim, che lo starebbe valutando, mentre gli altri soggetti coinvolti dovrebbero essere Intesa SanPaolo e Coima. Nella call Del Fante ha fatto anche riferimento a un progetto “avviato mesi fa” da 20 MW, in cui Poste supporta Tim. In questo caso il riferimento, apprende Adnkronos, dovrebbe essere all’ampliamento di data center già esistenti creati da Tim nelle region Google di Milano e Torino, dove Intesa Sanpaolo ha migrato recentemente i propri sistemi IT core. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Poste: progetto data center 70 mw proposto a Tim, Intesa Sp e Coima

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Massive $5.1B data center proposed in Salem

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