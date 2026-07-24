Ponte al Pino la fase più delicata In arrivo tre giorni da bollino rosso Torna in campo la Protezione civile

Da domani iniziano tre giorni di massimo allarme per Ponte al Pino, con la Protezione civile pronta a intervenire. Durante questo periodo, sarà posato un nuovo cavalcaferrovia di 550 tonnellate, segnando la conclusione della fase più critica dei lavori di sostituzione del ponte. La circolazione sarà sospesa e si prevedono disagi per gli utenti. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine di questa fase.

Tre giorni per posare il nuovo cavalcaferrovia da 550 tonnellate e mandare in archivio così la fase più delicata dei lavori di sostituzione di Ponte al Pino. La missione delle ditte incaricate da Rfi prenderà il via alle 23 di domenica e si concluderà alle 11 di giovedì 30 luglio. Un passaggio necessario dopo la rimozione del vecchio ponte ottocentesco, sezionato in tre conci e movimentato con una gru da 2mila tonnellate. Una fra le più grandi impiegate in Europa per questo tipo di interventi. Mentre le ditte saranno impegnate nella delicatissima operazione, all’esterno la città cercherà di stringere i denti. Ma soprattutto a tenere duro dovrà essere la spina dorsale del Paese, ancora una volta divisa a metà in una delle sue vertebre piu’ importante: il nodo fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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TPL News | Ponte al Pino: i provvedimenti ferroviari e per il TPL tornano a fine luglio

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