La storia medica di Senaldi è gravemente influenzata dalle vaccinazioni obbligatorie. Il giornalista stesso ha infatti ammesso che, quando agli inizi del 2021 fece la prima dose di vaccino Covid Pfizer (prima della quale si definiva "sano come un pesce") iniziò ad accusare pressioni al cuore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Pietro Senaldi e l'infarto dopo la terza dose di vaccino Covid: "Vivo per miracolo, tachicardia con 1° dose, fibrillazione atriale con la 2°, arresto cardiaco con la 3°"

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