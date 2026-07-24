Pietro La Corte alla Lazio | il giovane attaccante pioppese firma con i biancocelesti!
La Lazio ha annunciato l’acquisto di Pietro La Corte, attaccante nato nel 2009 e originario di Pioppa. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, il giocatore si è trasferito ai biancocelesti per rafforzare la propria squadra giovanile. La firma con la società è stata ufficializzata, e il giovane punta a sviluppare le proprie capacità nel nuovo ambiente. La Corte rappresenta una delle future promesse nel settore offensivo della formazione.
La Lazio guarda al futuro e rinforza il proprio settore giovanile mettendo le mani su Pietro La Corte, promettente attaccante pioppese classe 2009 cresciuto nel vivaio del Palermo. Pietro oggi ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancoceleste per due anni, un grandissimo traguardo frutto di sacrificio e dedizione. Sicuramente gli abitanti di Pioppo ricordano bene di quel bambino che saltava come birilli i pari età o i più grandi, calciando con destro e sinistro con disinvoltura. Nonostante la giovane età, La Corte ha dimostrato un’ottima continuità nel Campionato Nazionale Under 17 nell’ultima stagione sotto la guida di Cesare Bovo: 9 gol in 20 presenze ed esordio in Primavera 2 a testimonianza della sua rapida maturazione. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
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