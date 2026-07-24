Pietro La Corte alla Lazio | il giovane attaccante pioppese firma con i biancocelesti!

Notizia in breve

La Lazio ha annunciato l’acquisto di Pietro La Corte, attaccante nato nel 2009 e originario di Pioppa. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, il giocatore si è trasferito ai biancocelesti per rafforzare la propria squadra giovanile. La firma con la società è stata ufficializzata, e il giovane punta a sviluppare le proprie capacità nel nuovo ambiente. La Corte rappresenta una delle future promesse nel settore offensivo della formazione.