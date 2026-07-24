Piante sul balcone prima delle vacanze | i 4 gesti da fare per non trovarle secche al rientro

Prima di partire per le vacanze, è importante annaffiare abbondantemente le piante e rimuovere eventuali foglie secche. È consigliato posizionarle in zone ombreggiate e controllare che i vasi abbiano un buon drenaggio. Prima di lasciare, si può anche mettere sotto i vasi uno strato di ghiaia o argilla espansa. Infine, è utile chiedere a qualcuno di controllare le piante durante la propria assenza.

Lasciare le piante sul balcone durante le vacanze estive può trasformarsi in una piccola preoccupazione, soprattutto nelle settimane più calde della bella stagione. Il sole, il vento e il poco terriccio contenuto nei vasi accelerano infatti la perdita d’acqua e il rischio è quello di ritrovarle secche una volta tornati a casa. Prima di partire, però, bastano quattro gesti semplici per limitare lo stress delle piante e aumentare le probabilità di ritrovarle ancora verdi e in salute al proprio rientro. LEGGI ANCHE: Dentro ‘Between’ di Jacopo Di Cera: la vita torna nel Grande Cretto di Burri Pulire le piante e annaffiarle nel modo corretto. Il primo gesto consiste nell’eliminare fiori appassiti, foglie ingiallite, parti secche e rametti spezzati prima di partire. 🔗 Leggi su Funweek.it

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