Personale ATA in comando presso gli USR 2026 27 al via le selezioni | disponibili 963 posti
Sono state avviate le procedure di selezione per il personale ATA in comando presso gli Uffici Scolastici Regionali per l’anno scolastico 202627. Sono disponibili 963 posti, e gli avvisi di selezione sono stati pubblicati. Le procedure riguardano personale di ruolo che potrà essere assegnato temporaneamente alle strutture territoriali del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le candidature devono essere presentate secondo le modalità indicate negli avvisi pubblici.
Gli Uffici Scolastici Regionali stanno pubblicando gli avvisi per la selezione di personale ATA di ruolo da destinare, in posizione di comando, presso le strutture territoriali del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 202627. L'articolo Personale ATA in comando presso gli USR 202627, al via le selezioni: disponibili 963 posti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Gli Uffici Scolastici Regionali stanno pubblicando gli avvisi per la selezione di personale ATA di ruolo da destinare, in posizione di comando, presso le strutture territoriali del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 2026/27. x.com
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