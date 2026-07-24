Personale ATA in comando presso gli USR 2026 27 al via le selezioni | disponibili 963 posti

Notizia in breve

Sono state avviate le procedure di selezione per il personale ATA in comando presso gli Uffici Scolastici Regionali per l’anno scolastico 202627. Sono disponibili 963 posti, e gli avvisi di selezione sono stati pubblicati. Le procedure riguardano personale di ruolo che potrà essere assegnato temporaneamente alle strutture territoriali del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le candidature devono essere presentate secondo le modalità indicate negli avvisi pubblici.