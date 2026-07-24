Perché si riparla di doping e ciclismo

Dopo alcuni controlli notturni durante il Tour de France, si è riacceso il discussione sul doping nel ciclismo, anche se non sono stati riscontrati nuovi casi di positività. La questione è stata riproposta nonostante l’assenza di risultati ufficiali che confermino l’uso di sostanze vietate tra i partecipanti alla corsa.

Non ci sono nuovi casi di positività, ma il binomio si è ripresentato dopo alcuni controlli notturni durante il Tour de France Negli ultimi giorni il doping e il ciclismo sono stati di nuovo associati, pur in assenza di casi certi e noti di positività di alcun corridore. Di doping e ciclismo si ri-parla e si ri-scrive perché il ciclismo fatica a liberarsi da questa storica associazione, ma soprattutto perché nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio al Tour de France, l’evento più importante del ciclismo mondiale, sono stati fatti controlli serali e notturni negli alberghi in cui c’erano i corridori di alcune squadre in gara. In particolare quelle del danese Jonas Vingegaard, ora ritirato in seguito a una caduta, e dello sloveno Tadej Pogacar, ormai quasi certo vincitore di quello che sarebbe il suo quinto Tour de France. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Il doping legale dei ciclisti

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