Perché l’Europa non può più rimanere inerme con la Cina Report Ispi
L’Europa non può più ignorare il disavanzo commerciale con la Cina, che si avvicina ai 400 miliardi di euro. Questa cifra equivale agli importi che i mercati prestano annualmente all’Italia. La situazione evidenzia la dipendenza economica e la necessità di intervenire per ridurre il deficit. Le autorità europee sono chiamate a rispondere alle conseguenze di questa relazione commerciale, senza più possibilità di inerzia.
L’Europa non può permettersi di continuare a scontare gli effetti nefasti di un disavanzo commerciale con la Cina non troppo lontano dai 400 miliardi. Praticamente i soldi che prestano i mercati ogni anno all’Italia. A Bruxelles, certo, il vento è cambiato. Nessuno, o quasi, ha più voglia di assistere impotente alla disintegrazione sistematica di imprese che non ce la fanno a reggere la concorrenza dopata di Pechino. Per questo la Commissione europea si è data tempo fino a ottobre prossimo per riequilibrare le sorti, ovvero provare a convincere il Dragone a mettersi sullo stesso piano dell’Europa, vendendo meno nel Vecchio continente rispetto a quanto quest’ultimo faccia in Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net
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