Perché l’Europa non può più rimanere inerme con la Cina Report Ispi

Da formiche.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Europa non può più ignorare il disavanzo commerciale con la Cina, che si avvicina ai 400 miliardi di euro. Questa cifra equivale agli importi che i mercati prestano annualmente all’Italia. La situazione evidenzia la dipendenza economica e la necessità di intervenire per ridurre il deficit. Le autorità europee sono chiamate a rispondere alle conseguenze di questa relazione commerciale, senza più possibilità di inerzia.

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L’Europa non può permettersi di continuare a scontare gli effetti nefasti di un disavanzo commerciale con la Cina non troppo lontano dai 400 miliardi. Praticamente i soldi che prestano i mercati ogni anno all’Italia. A Bruxelles, certo, il vento è cambiato. Nessuno, o quasi, ha più voglia di assistere impotente alla disintegrazione sistematica di imprese che non ce la fanno a reggere la concorrenza dopata di Pechino. Per questo la Commissione europea si è data tempo fino a ottobre prossimo per riequilibrare le sorti, ovvero provare a convincere il Dragone a mettersi sullo stesso piano dell’Europa, vendendo meno nel Vecchio continente rispetto a quanto quest’ultimo faccia in Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net

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