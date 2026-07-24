Durante una partita allo stadio di Mar de La Plata, i tifosi si sono chiesti perché le maglie da calcio siano così popolari. La discussione è nata dall’abbigliamento di una squadra, con maglie bianco-verde, e il collegamento con la nazionale francese. La scena si è svolta in un pomeriggio di partita, con i presenti che si sono interrogati sul motivo di questa tendenza tra i tifosi. La conversazione si è concentrata sulle scelte di abbigliamento legate alle squadre di calcio.

Che c’azzecca la Francia con il bianco-verde? Allo stadio di Mar de La Plata la domanda sgorgò sulla bocca di tutti gli spettatori. Era il pomeriggio del 10 giugno 1978, Mondiali in Argentina: la partita tra Francia e Ungheria – ultimo atto della fase a gironi, entrambe le squadre già matematicamente eliminate – stava iniziando con 40 minuti di ritardo. Colpa della maglia dei francesi. Era previsto che indossassero quella bianca da trasferta, ma, poco prima del fischio d’inizio, il capitano Henri Michel si era accorto che anche l’Ungheria era in tenuta color latte. Impossibile giocare così. La svista era stata dei dirigenti dei “galletti”: si erano persi una nota della Fifa che li aveva avvertiti di usare il completo blu. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Perché le maglie da calcio vanno tanto di moda

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Perché le maglie da calcio devono cambiare ogni stagione

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