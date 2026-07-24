Perché Hollywood evita la Mostra del cinema di Venezia?
Gli studi di Hollywood non parteciperanno alla Mostra del cinema di Venezia, come già successo con Cannes. I titoli principali delle major che si aspettavano di vedere alla manifestazione non sono stati annunciati, confermando l’assenza ufficiale. La decisione non sembra casuale e indica una scelta strategica da parte delle case di produzione. La mancanza di film di punta evidenzia una volontà di non essere presenti all’evento cinematografico italiano.
Quindi perché Hollywood non ci sarà? Perché gli studios disertano la Mostra di Venezia, come avevano già fatto con Cannes? Di sicuro non si tratta di un caso o di un'impressione, visto che i titoli di punta delle major che si davano per presenti non ci sono. Digger di Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise, prodotto da Warner Bros; The Social Reckoning di Aaron Sorkin per Sony; Le avventure di Cliff Booth di David Fincher, il titolo autunnale più grosso di Netflix, non è arrivato pronto in tempo. E a giugno la stampa specializzata americana dava per fatto l'approdo al Lido di Here Comes the Flood di Fernando Meirelles, thriller Netflix con Denzel Washington e Robert Pattinson. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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