Perché Alessandra Rosario Gabriele e Sara tornano a Temptation Island? I retroscena della settima puntata

Alessandra, Rosario, Gabriele e Sara tornano a Temptation Island per partecipare a nuovi dettagli delle loro storie. La settima puntata andrà in onda la prossima settimana, con tre appuntamenti consecutivi. La prima parte sarà trasmessa lunedì, seguita da altre due nel corso della settimana. La produzione ha confermato che i concorrenti sono tornati per affrontare nuove prove e confronti. I dettagli sui motivi specifici della loro partecipazione non sono stati resi pubblici.

Roma, 24 luglio 2026 – La prossima settimana sarà particolarmente intensa per i fan di Temptation Island’. L’ultima settimana di luglio il reality di Canale 5 raddoppia, anzi triplica, con tre appuntamenti consecutivi. Cresce, in particolare, l'attesa per la nuova puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, prevista per lunedì 27 luglio 2026. Le anticipazioni lasciano presagire una serata piena di emozioni, confronti e momenti che potrebbero cambiare il percorso delle coppie. Tra falò decisivi, rapporti sempre più in bilico e degli inaspettati ritorni, la settima puntata potrebbe cambiare gli equilibri di molte coppie. Diamante pronto a sorprendere Bernadette. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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