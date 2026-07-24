Le oche indiane sono state osservate volare oltre i 7.000 metri di altitudine, superando le cime dell'Himalaya. Le ricerche su questi uccelli potrebbero contribuire allo sviluppo di nuove strategie per affrontare le alte quote. Gli studi si concentrano sulla loro capacità di resistere alle temperature estreme e di mantenere l’ossigeno nel sangue durante i voli ad alta quota. La scoperta si basa su osservazioni di voli in condizioni estreme e sulla raccolta di dati biometrici.

Le oche indiane volano oltre i 7mila metri per superare le cime dell'Himalaya, e il loro studio potrebbe aiutarci a trattare meglio alcune malattie (bonus: contiene una delle GIF più belle che abbiate visto) Non è necessario per la fecondazione come quello maschile: allora perché capita anche alle donne? Qual è la sua funzione, dal punto di vista evolutivo? Dalla "sindrome della testa che esplode" alla sexsomnia a quegli spasmi che capitano ogni tanto prima di addormentarsi (cosa sono?). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Peanuts 2026 luglio 24

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Peanuts Movie July 1st 2026!

Notizie e thread social correlati

Peanuts 2026 giugno 24Il testo si interrompe prima di fornire dettagli completi, quindi non è possibile offrire una sintesi precisa.

Peanuts 2026 luglio 01La domanda riguarda il motivo per cui le donne possono sperimentare la fertilità o la concezione anche senza la presenza di un elemento maschile,...